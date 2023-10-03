Россияне нанесли авиаудар по Антоновке, пострадали восемь человек

3 октября российская армия нанесла удары по Антоновке Херсонской области. Враг гнал из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами. В результате семеро человек получили ранения, один человек погиб.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Согласно сообщению, смертельные ранения получил 69-летний мужчина, на момент вражеского удара находившийся в гараже.

Остальные жильцы дома – трое женщин, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина получили ранения и были госпитализированы. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Позже Прокудин добавил, что стало известно еще о трех раненых в Антоновке. Двум женщинам, 71 и 77 лет, и 49-летнему мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме этого оккупанты обстреляли Белозерскую общину. Осколочные ранения получили два человека – мужчина и женщина.

Вражескими снарядами были повреждены ряд жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы, ведется поиск лиц, которые могут находиться под завалами.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 2 октября 80 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.