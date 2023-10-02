В результате вражеских обстрелов Херсонщины 1 погибший и 6 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 1 октября 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе, магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В настоящее время информация о разрушении устанавливается.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения, 2 из них - дети.

Напомним, российские оккупационные войска 1 октября около 16:50 сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна.