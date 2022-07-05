Россияне нанесли два ракетных удара по Шостке

Российские военные во вторник, 5 июля, ударили двумя ракетами по Шостке Сумской области.

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Об этом сообщил городской глава Николай Нога в Facebook.

"Около 4 часов утра нашу общину решисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован!" – говорится в сообщении.

Николай Нога добавил, что сейчас на месте работает комиссия по уточнению ущерба.

Напомним, с утра 3 июля российские военные из минометов обстреляли Сумскую область. Больше всего досталось Шалыгинской общине.