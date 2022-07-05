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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни завдали два ракетних удари по Шостці

ракетний обстріл, Шостка, Сумська область

Російські військові у вівторок, 5 липня, вдарили двома ракетами по Шостці Сумської області.  

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Про це повідомив міський голова Микола Нога у Facebook

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована!" - йдеться у повідомленні.  

Микола Нога додав, що наразі на місці працює комісія по уточненню збитків.  

Нагадаємо, зранку 3 липня російські військові з мінометів обстріляли Сумську область. Найбільше дісталося Шалигінській громаді. 

Автор:
Анастасія Перцева