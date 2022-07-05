Росіяни завдали два ракетних удари по Шостці

Російські військові у вівторок, 5 липня, вдарили двома ракетами по Шостці Сумської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Микола Нога у Facebook.

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована!" - йдеться у повідомленні.

Микола Нога додав, що наразі на місці працює комісія по уточненню збитків.

Нагадаємо, зранку 3 липня російські військові з мінометів обстріляли Сумську область. Найбільше дісталося Шалигінській громаді.