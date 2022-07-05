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- Війна Війна
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- Події
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Росіяни завдали два ракетних удари по Шостці
Російські військові у вівторок, 5 липня, вдарили двома ракетами по Шостці Сумської області.
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Про це повідомив міський голова Микола Нога у Facebook.
"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована!" - йдеться у повідомленні.
Микола Нога додав, що наразі на місці працює комісія по уточненню збитків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, зранку 3 липня російські військові з мінометів обстріляли Сумську область. Найбільше дісталося Шалигінській громаді.