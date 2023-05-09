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Происшествия
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Россияне нанесли ракетный удар по Купянску: есть раненые

Харьковская область
Харьковская область. Фото: Денис Марков / Wikipedia

Российские оккупанты вечером 9 мая нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области, в результате чего, по предварительной информации, пострадали три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг попал в объект гражданской промышленности. Также повреждено не менее пяти частных жилых домов.

Пострадавшими стали две женщины и один мужчина. Один человек получил помощь на месте, двоих госпитализировали.

Как добавил глава ОВА, на месте попадания работают все экстренные службы.

Напомним, вечером 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району области. Враг применил ракеты С-300. Тогда обошлось без пострадавших.

Автор:
Артем Ющенко