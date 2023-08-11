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Россияне нанесли удары по прифронтовым районам Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки войска Российской Федерации продолжали массированные обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района был поврежден частный дом. Его владелец, 73-летний мужчина, получил ранение.
В селе Кучеривка Купянского района от обстрелов произошел лесной пожар. В Купянске повреждены 2 многоквартирных дома и гараж, а в селе Степное Изюмского района ударом управляемой авиабомбы поврежден частный дом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Синегубов добавил, что в области идет разминирование. Пиротехники ГСЧС за минувшие сутки обезвредили 84 взрывоопасных предмета.
Напомним, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района, был разрушен дом, погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет госпитализирован с ранением средней тяжести.
Только за сутки 9 августа россияне массированно обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Захватчики использовали управляемые авиабомбы и другое вооружение.