Войска РФ снова ударили по Харьковщине: есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Харьковской области. Так, 10 августа враг обстрелял Купянский и Чугуевский районы области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в селе Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранение. На месте работают экстренные службы", - отметил он.

Кроме того, враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Там ранение получил 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался.

Заметим, враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта.

Только за сутки 9 августа россияне массированно обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Захватчики использовали управляемые авиабомбы и другое вооружение.