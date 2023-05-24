ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне не прекращают бить по Херсонщине: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: областное управление ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: областное управление ГСЧС

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонской области. Так, 24 мая в результате обстрелов ранение получила 60-летняя женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

В частности, враг бил из авиации по Бериславу. Там зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждены жилые дома.

В селе Новотягинка из-за минометных обстрелов произошел пожар в частном доме. На месте работают спасатели.

"Била армия РФ и по Ивановке. В результате обстрелов ранение получила 60-летняя женщина, ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - сообщили в ОВА.

Напомним, российские войска в течение суток 23 мая 64 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Автор:
Нина Комащенко