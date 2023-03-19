Россияне не прекращают обстрелы Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Так, 18 марта под артиллерийским огнем окупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", - отметил он.

Также в результате обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация начала обязательную бесплатную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской громады.