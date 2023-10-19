Россияне ночью атаковали Украину дронами, часть сбила ПВО - Генштаб

В ночь на 19 октября российские оккупационные войска совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131". В общей сложности враг запустил шесть дронов, но силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 3 дрона-камикадзе.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что касается ситуации на фронте, то за прошедшие сутки здесь произошло около 80 боевых столкновений. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

Также известно, что на Авдеевском направлении враг пытается оцепить Авдеевку, но ВСУ отразили 3 атаки. Безуспешно русские наступали и в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 – в районе Новомихайловки Донецкой области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

В Генштабе добавляют, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают наносить удары по тыловым позициям противника.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступать на юге Украины. В ISW сообщали, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.