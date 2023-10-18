Разведка Британии оценила шансы РФ совершить прорыв на Купянско-Лиманском направлении

За последние две недели Россия увеличила свою активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что на указанном участке фронта российские обстрелы усилились, а подразделения 6-й и 25-й общевойсковой армии РФ и 1-й гвардейской танковой армии совершили атаки, но с ограниченным успехом.

"Очень вероятно, что эта активность является частью продолжающегося российского наступления и ведется по нескольким направлениям на востоке Украины, в частности возле Авдеевки на Донетчине", - предполагают в разведке Британии.

Там считают, что цель окупантов на Купянск-Лиманском направлении, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

"Армия РФ за последние месяцы нарастила боеспособность на Купянско-Лиманском направлении. Однако ВСУ сохраняют значительное оборонное присутствие на этом участке фронта, и очень маловероятно, что Россия сможет добиться значительного оперативного прорыва", - отмечают в разведке Британии.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ возобновила наступательные действия под Купянском на Харьковщине, однако, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), деградированные группировки не способны вести полноценные наступательные действия в этом районе.