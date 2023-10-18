Розвідка Британії оцінила шанси РФ здійснити прорив на Куп'янсько-Лиманському напрямку

За останні два тижні Росія збільшила свою активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що на вказаній ділянці фронту російські обстріли посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ та 1-ї гвардійської танкової армії здійснили атаки, але з обмеженим успіхом.

"Дуже ймовірно, що ця активність є частиною російського наступу, що триває, та ведеться за кількома напрямками на сході України, зокрема біля Авдіївки на Донеччині", - припускають у розвідці Британії.

Там вважають, що мета окупантів на Куп'янськ-Лиманському напрямку , ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

"Армія РФ за останні місяці наростила боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Проте ЗСУ зберігають значну оборонну присутність на цій ділянці фронту, і дуже малоймовірно, що Росія зможе досягти значного оперативного прориву", - зазначають у розвідці Британії.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ відновила наступальні дії під Куп'янськом на Харківщині, проте, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), деградовані угрупування не здатні вести повноцінні наступальні дії у цьому районі.