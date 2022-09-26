- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне обстреляли пять районов Харьковской области, шесть человек пострадали
Российские оккупационные войска в ночь на 26 сентября обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
За последние сутки в регионе госпитализировали 6 человек, пострадавших от российской агрессии. Среди пострадавших 19-летняя девушка в Харьковском районе, 1 мужчина и 3 женщины в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе. Медики оценивают их состояние как среднее.
В Чугуевском районе в селе Железнодорожное из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Никто не пострадал.
Кроме того, Синегобов сообщил, что в течение суток подразделения пиротехников обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предмета.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Харьковской области за день подорвались на минах 8 жителей Чугуевского района. В преддверии этого Чугуевское РУП призвало в Facebook жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской общин воздержаться от возвращения домой или на даче в ближайшее время.
Полиция также призывает быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.