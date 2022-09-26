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Россияне обстреляли пять районов Харьковской области, шесть человек пострадали

Россияне обстреляли пять районов Харьковской области, шесть человек пострадали
Подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС продолжают работы по разминированию. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска в ночь на 26 сентября обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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За последние сутки в регионе госпитализировали 6 человек, пострадавших от российской агрессии. Среди пострадавших 19-летняя девушка в Харьковском районе, 1 мужчина и 3 женщины в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе. Медики оценивают их состояние как среднее.

В Чугуевском районе в селе Железнодорожное из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Никто не пострадал.

Кроме того, Синегобов сообщил, что в течение суток подразделения пиротехников обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предмета.

Напомним, в Харьковской области за день подорвались на минах 8 жителей Чугуевского района. В преддверии этого Чугуевское РУП призвало в Facebook жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской общин воздержаться от возвращения домой или на даче в ближайшее время.

Полиция также призывает быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Автор:
Вита Молодан