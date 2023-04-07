Россияне обстреливают частные дома в Донецкой области, есть пострадавшие

Русская армия в полночь 7 апреля нанесла ракетный удар по Славянску. На Волновахском направлении под вражеский огонь попали Угледар и Пречистовка.

На Донецком направлении обстрелы зафиксированы в Кураховской, Марьинской и Очеретинской общинах, сообщил глава области Павел Кириленко.

"Под обстрелом Часов Яр - в городе повреждены 5 домов. В Соледарской общине 3 дома повреждены в Миньковке, единичные обстрелы происходили в Васюковке, Федоровке и Раздоловке", - написал он.

Еще 3 частных дома повреждены в Константиновке.

На Лисичанском направлении под обстрелами Звановка и Переездное, было громко в Северске и Серебрянке — по предварительной информации, без пострадавших.

За минувшие сутки россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Бахмуте.

В течение 5 апреля обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса, в результате чего пятеро жителей региона погибли, а еще девять получили ранения.