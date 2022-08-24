Россияне обстреливают Дергачи под Харьковом

Военные Российской Федерации около 11:00 24 августа открыли огонь по городу Дергачи, что под Харьковом. Обстрел начался вскоре после оглашения воздушной тревоги в регионе.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба городского совета.

"Внимание! Российские оккупанты обстреливают Дергачи из артиллерии! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!", - обратился горсовет к жителям.

Информация о последствиях обстрелов с российской стороны уточняется.

За прошедшие сутки враг также обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В Харькове повредили хозяйственные постройки. Гражданский 61-летний мужчина получил ранение. В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары.

До этого, 23 августа, около 6 утра враг обстрелял Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом.