Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибшие

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли частные дома в Купянском районе Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречная Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет", - отметил он.

Кроме того, по его словам, еще одна 63-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли пгт Двуречная, в результате чего был ранен мужчина 68 лет.