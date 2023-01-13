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Происшествия
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Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибшие

Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибшие

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли частные дома в Купянском районе Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречная Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет", - отметил он.

Кроме того, по его словам, еще одна 63-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли пгт Двуречная, в результате чего был ранен мужчина 68 лет.

Автор:
Нина Комащенко