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Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибшие
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли частные дома в Купянском районе Харьковской области.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречная Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет", - отметил он.
Кроме того, по его словам, еще одна 63-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли пгт Двуречная, в результате чего был ранен мужчина 68 лет.