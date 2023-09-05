Россияне обстреляли Ивановку на Херсонщине, ранены два человека

Днем 5 сентября армия российских оккупантов обстреляла из минометов Ивановку, Дарьевской общины. В результате обстрелов были травмированы две женщины 53 и 73 лет. Они находились во дворах своих домов.

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Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, обоих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Женщины получили минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей.

Прокудин добавил, что в течение суток 4 сентября россияне совершили 57 обстрелов Херсона, выпустив 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе. В результате российских обстрелов 4 весна один ребенок был ранен.

Напомним, в результате удара авиабомбами по селу Одрадокаменка погиб один человек и еще по крайней мере два ранены. Всего в регионе 2 сентября, по словам Прокудина, в результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек.