Россияне обстреляли из артиллерии село в Донецкой области: трое раненых

Российские оккупационные войска утром 9 августа обстреляли село Николаевка Донецкой области. В результате очередной атаки врага есть раненые.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли село в Константиновской ромаде из ствольной артиллерии.

"От взрывов пострадали трое жителей села. Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу - в собственном доме. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, от попаданий вражеских снарядов поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и торговый объект.

Прокуроры после обстрела внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение суток 8 августа российские захватчики не прекращали обстрел мирных населенных пунктов Донецкой области. Под вражеский огонь попали Константиновская, Угледарская, Лиманская, Ильиновская и Марьинская громады. В результате вражеских атак двое жителей области получили ранения.