Россияне обстреляли Казачью Лопань: есть погибший и раненые

14 августа около 11:30 российские оккупационные войска обстреляли центр пгт Казачья Лопань Харьковского района. В результате погиб 33-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, еще мужчины в возрасте 43, 55 и 68 лет получили ранения. Все госпитализированы в больницу.

По предварительной информации, захватчики ударили по селению из танков.

Под вражеский огонь попали также магазин, админздание и жилые дома.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 14 августа россияне открыли огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковской области. Во время обстрела села Бугаевка Чугуевского района осколочных ранений получили 14-летний молодой человек и 62-летняя женщина. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь врачам.

Кроме этого, в селе Кучеривка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.