Ребенок и пожилая женщина пострадали в результате обстрела Харьковской области

Оккупационные войска Российской Федерации 14 августа открыли огонь при фронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

При обстреле села Бугаевка Чугуевского района осколочные ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь врачам.

Кроме того, в результате обстрела несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. Бригада медиков не пострадала.

В целом за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые общины Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Так, в селе Кучеривка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого утром 12 августа враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. В результате российских обстрелов погибла 73-летняя женщина.