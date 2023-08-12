Оккупанты утром обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сегодня утром около 5:10 враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. В результате российских обстрелов погибла 73-летняя женщина. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, под огнем врага были Купянск, Петропавловка, Ветеренарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"На Купянском направлении наши защитники надежно держат свои позиции. За прошедшие сутки враг пытался вести наступление в районах Синьковки и Ивановки, но под огнем ВСУ отступил с потерями", - отметил Синегубов.

Накануне войска РФ продолжали массированные обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Напомним, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района, был разрушен дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет госпитализирован с ранением средней тяжести.