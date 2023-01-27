Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье

Российские оккупационные войска вечером 27 января ударили по Запорожью, в результате чего есть пострадавший.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов пострадал мужчина, его госпитализировали.

На местах работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 26 января нанесли 2 ракетных удара по Павловской громаде Запорожского района. По предварительной информации, захватчики применяли ракеты С-300.