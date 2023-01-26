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Армия РФ нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Армия РФ нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Российские оккупационные войска ночью 26 января нанесли 2 ракетных удара по Павловской громаде Запорожского района. По предварительной информации, захватчики применяли ракеты С-300.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

В результате атаки взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших не сообщается.

В ОВАе отметили, что критическая инфраструктура остается для страны-террориста целью №1.

"Не в силах справиться с нашими Вооруженными силами, враг бреет по мирным домам и объектам энергетики, надеясь посеять в наших душах тьму, страх и уныние", - добавили в администрации.

Ранее, 25 января, российские оккупационные войска также обстреляли Запорожье, в результате чего разрушен дом. Под завалами дома оказалась женщина, погибла.

До этого оккупанты в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежине повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.

Автор:
Вита Молодан