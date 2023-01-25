Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне ударили по Запорожью: есть жертва

Россияне ударили по Запорожью: есть жертва

Российские оккупационные войска 25 января обстреляли Запорожье, в результате чего разрушен дом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом… Повреждения получили и рядом находящиеся дома", - отметил он.

По его словам, под завалами дома оказалась женщина, она погибла.

На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, оккупанты в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежино повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.

Автор:
Нина Комащенко