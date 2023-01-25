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Россияне ударили по Запорожью: есть жертва
Российские оккупационные войска 25 января обстреляли Запорожье, в результате чего разрушен дом.
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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом… Повреждения получили и рядом находящиеся дома", - отметил он.
По его словам, под завалами дома оказалась женщина, она погибла.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На местах работают все соответствующие службы.
Напомним, оккупанты в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежино повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.