Россияне ударили по Запорожью: есть жертва

Российские оккупационные войска 25 января обстреляли Запорожье, в результате чего разрушен дом.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом… Повреждения получили и рядом находящиеся дома", - отметил он.

По его словам, под завалами дома оказалась женщина, она погибла.

На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, оккупанты в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежино повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.