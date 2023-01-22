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Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)

Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)

Российские оккупационные войска в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежино повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам нашей области. В результате взрыва в Лежино пострадали дома людей и инфраструктура села", - говорится в сообщении.

По его словам, взрывной волной повреждены дома, автомобили, водопровод, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, враг утром обстрелял Камышеваху, в результате чего повреждены жилые дома и инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Всего за сутки зафиксировано 172 обстрела по запорожским громадам, пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 разрушений.

Фото 2 — Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)
Фото 3 — Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)
Фото 4 — Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)

Напомним, оккупанты за сутки 20 января обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области. В городе Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина.

Автор:
Нина Комащенко