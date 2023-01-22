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Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: повреждены дома и газопровод (ФОТО)
Российские оккупационные войска в ночь на 22 января ударили ракетами по Запорожской области. В результате взрыва в Лежино повреждены дома, водопровод, газопровод и ЛЭП.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам нашей области. В результате взрыва в Лежино пострадали дома людей и инфраструктура села", - говорится в сообщении.
По его словам, взрывной волной повреждены дома, автомобили, водопровод, газопровод и линия электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, враг утром обстрелял Камышеваху, в результате чего повреждены жилые дома и инфраструктура. Обошлось без пострадавших.
Всего за сутки зафиксировано 172 обстрела по запорожским громадам, пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 разрушений.
Напомним, оккупанты за сутки 20 января обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области. В городе Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина.