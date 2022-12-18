В результате удара по армии РФ в Запорожской области более 150 оккупантов ранены - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по скоплению российских оккупационных войск и двум складам боеприпасов в Запорожской области, более 150 оккупантов ранены.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 16 декабря текущего года нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожено 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области.

Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

Также украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки, 17 декабря, поразили 8 районов сосредоточения личного состава, два пункта управления и четыре склада с боеприпасами российских оккупантов.

Напомним, разведка Британии сообщала, что Россия, по всей вероятности, все еще стремится взять под контроль всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако маловероятно, что российские оккупационные войска продвинутся на оперативном уровне в ближайшие несколько месяцев.