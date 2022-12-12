России вряд ли удастся продвинуться на оперативном уровне в ближайшее время – разведка Британии

Россия, по всей вероятности, все еще стремится взять под контроль всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако маловероятно, что российские оккупационные войска продвинутся на оперативном уровне в ближайшие несколько месяцев.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В разведке напомнили, что 8 декабря представитель президента РФ Дмитрий Песков переформулировал цели "спецоперации" - он назвал главной целью РФ "защиту жителей Донбасса" и говорил о необходимости "освобождения" юго-восточных областей. Эти комментарии позволяют предполагать, что нынешние минимальные цели РФ остаются прежними.

Отмечается, что Россия, вероятно, все еще ставит своей целью взять под контроль всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование, вероятно, избрало приоритетом более глубокое продвижение в Донецкой области.

"Однако сейчас стратегия России вряд ли достигнет поставленной цели: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы сейчас способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли достигнут значительных операционных успехов в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что страна-агрессор РФ начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области, чтобы "разжечь патриотические чувства" у населения на фоне существующей угрозы вторжения украинских сил.