Росії навряд чи вдасться просунутися на оперативному рівні найближчим часом – розвідка Британії

Росія, ймовірно, все ще прагне взяти під контроль усю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Проте малоймовірно, що російські окупаційні війська просунуться на оперативному рівні протягом найближчих кількох місяців.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що 8 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков переформулював цілі "спецоперації" - він назвав головною метою РФ "захист жителів Донбасу" й говорив про необхідність "звільнення" південно-східних областей. Ці коментарі дозволяють припускати, що нинішні мінімальні цілі РФ залишаються незмінними.

Зазначається, що Росія, ймовірно, все ще ставить за мету взяти під контроль усю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Військове командування, ймовірно, обрало пріоритетом глибше просування у Донецькій області.

"Проте нині стратегія Росії навряд чи досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони. Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що країна-агресор РФ почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб "розпалити патріотичні почуття" у населення на тлі існуючої загрози вторгнення українських сил.