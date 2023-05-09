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Россияне обстреляли пограничные общины Сумщины, зафиксировано 70 взрывов
За прошедшие сутки россияне 12 раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской общин.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
По Юнаковской общине враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (4 взрыва). Новослободская община подверглась обстрелам из ствольной артиллерии (4 взрыва).
Сообщается, что в результате обстрела были повреждены 2 частных автомобиля, 5 частных жилых домов, линия электропередач. Также был один взрыв из минометаПодписывайтесь на наш YouTube канал
По Белопольской общине россияне угнали из ствольной артиллерии (2 взрыва), минометов (9 взрывов) и АГС (15 взрывов), а по Шалыгинской общине произошел обстрел из РСЗО (7 взрывов).
Армия РФ 2 мая обстреляли пограничные общины Сумской области, зафиксировано 112 взрывов.
Напомним, обстрелы со стороны российских оккупантов привели к повреждению распределительных сетей в Сумской и Херсонской областях.