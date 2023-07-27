Россияне обстреляли поселок в Николаевской области, ранены юноша и девочка

27 июля российские захватчики нанесли удар по поселку Дмитровка Куцурубской общины. В результате вражеского обстрела осколочные ранения получили 20-летний парень и 15-летняя девушка.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

"Уважаемые жители общины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и немедленно уходите в укрытие ради собственной безопасности", - отметил Шайхет.

Отметим, что согласно сообщению Генштаба ВСУ, за сутки россияне нанесли 27 авиационных ударов и совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.