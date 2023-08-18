Россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, есть пострадавшие

18 августа российские оккупационные войска обстреляли город Часов Яр. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По предварительной информации, захватчики ударили из артиллерии.

В результате обстрела четыре человека получили ранения. Среди них две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина – его госпитализирован в больницу с множественными осколочными ранениями, и 67-летний работник гуманитарного штаба.

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбили окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

Напомним, российские военные 14 августа, в 23:23, осуществили ракетный обстрел Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб.

Россияне атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.