Россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 16 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего повреждены дома и здания предприятия.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Волновахском направлении повреждены 5 домов в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка", - отметил он.

Также в результате российских обстрелов повреждены два дома в Соловьевом Очеретинской громады, зафиксированы 3 обстрела Курахово и единичные обстрелы Авдеевки.

Кроме того, рашисты нанесли два ракетных удара по Константиновке. Там враг попал на территорию предприятия, повредил 3 здания и автомобиль.

На Лисичанском направлении под огнем была Звановка и Переездное, также россияне в течение суток обстреливали Северск.

Напомним, днем в пятницу, 14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. В результате атаки повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура. По городу было выпущено 8 ракет по ЗРК "С-300". Число жертв обстрела составило 15 человек.