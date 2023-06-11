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Россияне обстреляли село на Харьковщине из "Ураганов"
Сегодня вечером российские оккупанты нанесли удары по селу Циркуны Харьковской области. Захватчики били из РСЗО "Ураган".
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
По его словам, в результате вражеского обстрела Циркунов никто из людей не пострадал.
В результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте обстрела работают все службы. Правоохранители фиксируют преступления оккупантов.
За прошедшие сутки в Харьковской области российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе, где возник пожар.