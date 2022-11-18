Россияне обстреляли Сумскую область. Есть разрушения

Войска русской Федерации продолжают атаковать Сумскую область с местности РФ. 18 ноября оккупанты атаковали три общины региона. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В частности, по двум приграничным селам Шалыгинского общества враг открыл огонь после 14:00. Во время артиллерийских обстрелов там в общей сложности зафиксировали 33 попадания.

"Снаряды взрывались на человеческих огородах, полях. Есть поврежденные хозяйственные постройки, автомобиль", - рассказал Живицкий.

Кроме того, около 10:00 по окрестностям одного из пограничных сел Середино-Будской общины армейцы РФ открыли огонь из "Градов", зафиксировали четыре попадания. В 17:00 эти же населенные пункты снова попали под вражеский огонь. Во второй раз зафиксировали уже 24 "прилета".

Белопольское общество тоже было под вражеским огнем. Около 10:00 россияне выпустили по приграничье 8 мин.

Напомним, в начале ноября армия Российской Федерации дважды в день открывала огонь по Ворожбянской общине в Сумской области. В результате второго обстрела погибла женщина.

В тот же день российские обстрелы повредили жд инфраструктуру на участке между Сумами и Конотопом.