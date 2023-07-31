Россияне обстреляли Харьков и область: есть жертва и пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупационные войска в ночь на 31 июля ударили ракетами по Харькову, в результате чего произошел пожар в складском здании. Кроме того, вечером 30 июля враг обстрелял из артиллерии область.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м.

Из-за вражеской атаки ранение получил 61-летний охранник, его доставили в больницу.

Кроме того, по информации Офиса генпрокурора, 30 июля около 20:30 в результате вражеских артиллерийских обстрелов загорелся дом в селе Шийковка Боровской ОТГ. Там погибла 74-летняя мирная жительница, еще два человека травмированы.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова и Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного домохозяйства в пгт Большой Бурлук Купянского района. Обошлось без пострадавших, однако поврежден частный дом и гараж.

Всего, за минувшие сутки 30 июля враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В частности, в Волчанске в результате обстрелов повреждены 4 жилых дома, ранение получил 84-летний мужчина.

"На Купянском направлении продолжаются бои. За минувшие сутки оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия восточнее Берестового Купянского района. Отступили с потерями", - сообщил Синегубов.

Напомним, 29 июля враг в очередной раз обстрелял Купянск: там повреждены жилые дома. Также под ударом со стороны российских военных было село Ольховатка Великобурлукской общины. Получила повреждение хозяйственная постройка. По предварительным данным, оккупанты обстреливали Купянский район из артиллерии.