Российские военные снова обстреляли Волчанск: ранен пожилой мужчина

Один человек пострадал в результате минометного обстрела российскими военными Волчанска Харьковской области 30 июля. Как сообщает областная прокуратура, он произошел около 8:00.

В результате поврежден жилой дом. Ранение получил 84-летний мирный житель. Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия очередного акта вооруженной агрессии РФ.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Также в воскресенье сообщается, что при процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур начато расследование по той же статье относительно последствий обстрелов в регионе 29 июля.

По данным следствия, 29 июля враг снова обстрелял Купянск: там повреждены жилые дома. Также под ударом со стороны российских военных было село Ольховатка Великобурлукской общины. Получила повреждение хозяйственная постройка. По предварительным данным, оккупанты обстреливали Купянский район из артиллерии.

Кроме того, 29 июля около 20:30 произошел вражеский обстрел пограничного села Борисовка Липецкой общины, что севернее Харькова. Горел жилой дом и сарай. О пострадавших в указанных случаях речь не идет.

Напомним также, что 20 июля из-за российского обстрела в Волчанске погиб 40-летний мужчина, а 22 июля 57-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянска.