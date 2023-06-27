Россияне обстреляли Херсон: ранены двое гражданских

Российские оккупанты днем 27 июня обстреляли Херсон, ранив двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что враг вел огонь по жилым районам города.

В результате вражеской атаки в больницу попал 36-летний мужчина. У него зафиксировали поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте.

Напомним, в течение 26 июня войска РФ 55 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонщины области, в результате чего два человека получили ранения. В частности, по Херсону враг выпустил 14 снарядов.