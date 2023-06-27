Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области в годовщину обстрела ТЦ: попали в дачный кооператив

Российские оккупанты днем 27 июня атаковали Полтавскую область ракетами X-22, попав в дачный кооператив в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

"Детали уточняем", – добавил чиновник.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат проинформировал, что во время сегодняшней воздушной тревоги с российского аэродрома взлетали бомбардировщики Ту-22м3, являющиеся носителями ракет Х-22.

В воздушном пространстве страны-агрессора было замечено по меньшей мере два самолета и как минимум две ракеты были зафиксированы во время дневной атаки. Скорость ракеты Х-22 превышает 4000 км/ч.

Напомним, ровно год назад, 27 июня 2022 года, россияне нанесли удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, также применив ракеты Х-22. Тогда погибли 22 гражданских, еще десятки пострадали.