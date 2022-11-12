Россияне перед бегством похитили из областной библиотеки в Херсоне ценные дореволюционные фонды

Российские оккупанты перед бегством из Херсона похитили из областной универсальной научной библиотеки имени Гончара ценные дореволюционные фонды. Об этом сообщают в Херсонском городском совете со ссылкой на директора библиотеки Надежду Коротун.

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"Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов - источники информации для исследований. Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины. Нам больно это принять!" – подчеркнула она.

Напомним также, что как стало известно еще до освобождения города, оккупанты также похитили все художественные ценности, мебель и оборудование из Херсонского областного музея имени Шовкуненко.

Как указывали в самом музее, с 31 октября по 3 ноября оккупационные "власти" завезли в учреждение 30-40 человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику - "все, что видели".

"О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет - картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", - сообщали в музее.

Так, 1 ноября были загружены и вывезены в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября еще две фуры, а 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. По данным учреждения, груз был направлен в Крым, но не факт, что он был последним пунктом назначения.