Россияне продолжают терроризировать Херсонщину: за сутки убили двух человек

Российские оккупационные войска в течение суток 20 февраля 58 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 58 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА, также по области нанесли ракетный удар.

Херсон армия РФ атаковала 6 раз. Из-за обстрелов в городе повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 2 человека.

Как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений здравоохранения. я и 60 нежилых построек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 19 февраля в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть трое детей.

Также российские оккупационные войска утром 19 февраля накрыли из артиллерии село Бургунка в Херсонской области.