Россияне пытались перерезать автодорогу Бахмут - Лисичанск, - глава Луганской ОВА

Вооруженные силы Украины сдерживают российских оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей. Враг имеет значительные потери.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные.

"Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована", – проинформировал Гайдай.

Он добавил, что как только у ВСУ появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано.

В частности, за прошедшие сутки россияне хотели продвинуться в Донецкую область, перерезать автодорогу Бахмут – Лисичанск, но под давлением украинских бойцов враг вынужден был отойти.

"Постепенно дается в знаки оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов – благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях горел в Кадиевке", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки остановили наступление российской армии в районе Спорного и отбили атаку неподалеку от Вершины в Донецкой области. Также россияне пытались вести наступление в районах Верхнекаменского и Белогоровки, но украинские военные нанесли им значительные потери.