Росіяни намагалися перерізати автошлях Бахмут - Лисичанськ, - голова Луганської ОВА

Збройні сили України стримують російських окупантів на межі Луганщини та Донеччини. Ворог зазначає значних втрат.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, але не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

"Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована", - поінформував Гайдай.

Він додав, що як тільки у ЗСУ з’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована.

Зокрема, минулої доби росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але під тиском українських бійців ворог змушений був відійти.

"Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ минулої доби зупинили наступ російської армії в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини у Донецькій області. Також росіяни намагалися вести наступ в районах Верхньокам’янського та Білогорівки, але українські військові завдали їм значних втрат.