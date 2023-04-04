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Происшествия
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Россияне сбросили две авиабомбы на село в Черниговской области: какие последствия

Россияне сбросили две авиабомбы на село в Черниговской области: какие последствия
Последствия авиаудара. Фото: Telegram ОК "Север".

Армия страны-агрессора РФ 4 апреля нанесла авиаудар по селу Печенюги в Черниговской области, в результате чего там загорелось дом.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки. Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который осуществили два российских Су-35", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, истребители РФ сбросили на населенный пункт две бомбы.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, 1 апреля враг нанес ракетный авиаудар по городу Авдеевка Донецкой области, в результате чего было разрушено четырехэтажное административное здание.

Автор:
Нина Комащенко