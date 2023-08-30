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Россияне убили и ранили еще нескольких людей в Донецкой области
Российские оккупанты в течение суток убили одного жителя Донбасса, еще восемь человек в регионе получили ранения. Об этом утром 30 августа сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, погибшего человека зафиксировали в селе Богатырь. Семеро людей ранены в Курахово и еще один человек – в Авдеевке.
Также чиновник проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро.
Отмечается, что накануне россияне нанесли ракетный удар по Ровно Мирноградской общины, повредив 12 домов и разрушив ангар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Волновахском направлении один человек погиб в Богатыре Великоновоселковской общины. В Угледарской общине повреждены три дома в Новоукраинке, под огнем находились Угледар, Пречистовка и Максимовка.
На Донецком направлении в Курахово ранены семь человек, повреждены 19 домов.
На Горловском направлении повреждено офисное помещение в Полтавке Ильиновской общины, а в Торецкой общине повреждены четыре дома и два инфраструктурных объекта.
На Лисичанском направлении в Северске поврежден дом, зафиксировано 58 обстрелов Лиманской общины.
Как сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, в ночь на 30 августа в Курахово пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения. Враг вел огонь по жилым кварталам. Пострадавших с минно-взрывными травмами и контузиями доставили в медицинское учреждение.
Кроме того, войска РФ, вероятно, из комплексов С-300 обстреляли деревню Богатырь. В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли два сторожа в возрасте 44 и 59 лет. Один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой – на улице. Также пострадал крупный рогатый скот.
Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.
Правоохранители осуществляют досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).