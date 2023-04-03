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Россияне ударили авиабомбами по предприятию в Херсонской области (ФОТО)
Российские оккупационные войска 3 апреля ударили управляемыми авиабомбами по Бериславу Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российская армия возобновила удары авиационными бомбами. Около 16:00 враги направили четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе", - говорится в сообщении.
Боеприпасы повредили металлические конструкции здания и крышу цеха.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
За сутки 2 апреля враг 20 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.