Россияне ударили авиабомбами по предприятию в Херсонской области (ФОТО)

Российские оккупационные войска 3 апреля ударили управляемыми авиабомбами по Бериславу Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российская армия возобновила удары авиационными бомбами. Около 16:00 враги направили четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе", - говорится в сообщении.

Боеприпасы повредили металлические конструкции здания и крышу цеха.

По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram Херсонской ОВА.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram Херсонской ОВА.

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Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

За сутки 2 апреля враг 20 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.