Россияне ударили по Днепропетровщине запрещенными кассетными снарядами: ранены 13 человек

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Утром 29 сентября россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов".

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине", - отметил глава области.

Предварительно ранены 13 работников предприятия и повреждено админздание.

Кроме того, неспокойной была ночь и на Никопольщине. Россияне обстреляли район из "Градов" и артиллерии.

В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, ночью 29 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.