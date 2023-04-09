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Происшествия
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Россияне ударили по Дружковке: есть раненые

Донецкая область. Фото: Павел Кириленко / Facebook
Донецкая область. Фото: Павел Кириленко / Facebook

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Донецкой области. Так, 9 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО город Дружковка.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Известно о двух раненых гражданских", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в результате обстрелов были повреждены крыши домов и выбиты окна.

Напомним, российская армия в полночь 7 апреля нанесла ракетный удар по Славянску. На Волновахском направлении под вражеский огонь попали Угледар и Пречистовка.

Автор:
Нина Комащенко