Россияне ударили по Дружковке: есть раненые

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Донецкой области. Так, 9 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО город Дружковка.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Известно о двух раненых гражданских", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в результате обстрелов были повреждены крыши домов и выбиты окна.

Напомним, российская армия в полночь 7 апреля нанесла ракетный удар по Славянску. На Волновахском направлении под вражеский огонь попали Угледар и Пречистовка.