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Россияне ударили по Дружковке: есть раненые
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Донецкой области. Так, 9 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО город Дружковка.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Известно о двух раненых гражданских", - отметил он.
Кроме того, по его словам, в результате обстрелов были повреждены крыши домов и выбиты окна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российская армия в полночь 7 апреля нанесла ракетный удар по Славянску. На Волновахском направлении под вражеский огонь попали Угледар и Пречистовка.