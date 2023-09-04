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Россияне ударили по Никопольщине с артиллерии и уничтожили склад с зерном
4 сентября российские оккупанты нанесли удары с артиллерии по Марганецкой общине на Никопольщине. В результате обстрелов было разрушено фермерское хозяйство и испорчено 1500 тонн зерна.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Кроме этого, российские снаряды разрушили два частных дома и инфраструктурный объект, также оборванная линия электропередач.
Лысак добавил, что один дрон-камикадзе попал по Никополю. Также с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпасы, из-за чего был поврежден автомобиль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что касается утренней атаки БпЛА на область, то глава ОВА уточнил, что один из них попал по Межевской общине Синельниковского района. Там же упали и обломки сбитого дрона.
Напомним, утром 4 сентября в небе над Днепропетровщиной сбили шесть вражеских дронов-камикадзе.