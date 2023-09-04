Россияне ударили по Никопольщине с артиллерии и уничтожили склад с зерном

4 сентября российские оккупанты нанесли удары с артиллерии по Марганецкой общине на Никопольщине. В результате обстрелов было разрушено фермерское хозяйство и испорчено 1500 тонн зерна.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме этого, российские снаряды разрушили два частных дома и инфраструктурный объект, также оборванная линия электропередач.

Лысак добавил, что один дрон-камикадзе попал по Никополю. Также с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпасы, из-за чего был поврежден автомобиль.

Что касается утренней атаки БпЛА на область, то глава ОВА уточнил, что один из них попал по Межевской общине Синельниковского района. Там же упали и обломки сбитого дрона.

Напомним, утром 4 сентября в небе над Днепропетровщиной сбили шесть вражеских дронов-камикадзе.