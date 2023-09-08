Россияне ударили по Одрадокаменке: есть погибшие и раненые

8 сентября российские захватчики нанесли удар по Одрадокаменке. Российская авиабомба убила трех гражданских - двух женщин и мужчину, еще четыре женщины получили ранения.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, двое пострадавших, 54 и 62 года, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

Прокудин добавил, что оккупанты ударили из минометов по Веселому. В результате обстрела ранения получил 67-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу

Напомним, в течение суток 7 сентября россияне 62 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.