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Россияне выпустили по Херсонщине 239 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Россияне выпустили по Херсонщине 239 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Постоянные вражеские обстрелы провоцируют пожары. Фото: ГСЧС в Херсонской области

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области выпустив 239 снарядов.

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Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, враг бил по гражданским из минометов, артиллерии, "Градов", РПГ, СПГ. Также нанес удары беспилотниками и с авиации.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

Российские снаряды попали в жилые кварталы населённых пунктов области и здание завода в Херсоне.

Прокудин добавил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в течение суток 5 сентября российские оккупационные войска 65 раз обстреляли Херсонскую область. В результате этого три человека получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко